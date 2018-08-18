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Bakan Soylu trafik denetimine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük"projesi kapsamında Bolu Gerede mevkiinde trafik denetlemesine katıldı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 09:31
Bakan Soylu trafik denetimine katıldı

Bakan Soylu, helikopterle geldiği Gerede'de Vali Aydın Baruş ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Gerede-Karabük istikametinde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasına katılarak emniyet yetkililerinden bilgi alan Soylu, daha sonra polis memurlarıyla bayramlaştı.

Trafik uygulaması kapsamında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla bir süre sohbet ederek bayramlaşan Soylu, çocuklara ise "kırmızı düdük" hediye etti.

Daha sonra uygulamaya katılan polis memurları ile hatıra fotoğrafı çektiren Soylu, Ankara'ya gitmek üzere Gerede'den ayrıldı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 09:31
  1. Karabük
  2. Aydın
  3. Ankara
  4. Süleyman Soylu
  5. trafik denetimi

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  • AlperAlper2 sa önce
    Tek kural,kuralsızlık sanki,her şeyde olduğu gibi ,trafikde de kural çiğnemek olağan durum gibi.,.Kurallara uymayanlara ses çıkartmayanlar,her kazada mağdur olan suçsuz insanların,hakkına girmiyorlarmı?
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