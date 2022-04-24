Bakan Soylu şehit polis için taziye mesajı yayımladı
İçişleri Bakanı Soylu, "İstanbul Fatih’te, görevi başındayken şüpheli bir şahsın saldırısı sonucu Şehit düşen Kahraman Polisimiz Zafer Mat'a Allah'tan rahmet; ailesi, Türk Polis Teşkilatımız ve Milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul Fatih’te, görevi başındayken şüpheli bir şahsın saldırısı sonucu Şehit düşen Kahraman Polisimiz Zafer Mat'a Allah'tan rahmet; ailesi, Türk Polis Teşkilatımız ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, Şehidimizin makamını âlî eylesin inşallah." açıklamasında bulundu.