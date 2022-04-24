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Siyaset Bakan Soylu şehit polis için taziye mesajı yayımladı
Siyaset

Bakan Soylu şehit polis için taziye mesajı yayımladı

İçişleri Bakanı Soylu, "İstanbul Fatih’te, görevi başındayken şüpheli bir şahsın saldırısı sonucu Şehit düşen Kahraman Polisimiz Zafer Mat'a Allah'tan rahmet; ailesi, Türk Polis Teşkilatımız ve Milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 14:15:00 -
Bakan Soylu şehit polis için taziye mesajı yayımladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul Fatih’te, görevi başındayken şüpheli bir şahsın saldırısı sonucu Şehit düşen Kahraman Polisimiz Zafer Mat'a Allah'tan rahmet; ailesi, Türk Polis Teşkilatımız ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, Şehidimizin makamını âlî eylesin inşallah." açıklamasında bulundu.

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