Bakan Soylu, PKK'nın talimatlarına işaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'daki orman yangını ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, bu konudaki tahkikatın devam ettiğini belirterek yangının nedeninin tahkikatlarla ortaya çıkacağını ifade etti.

Terör örgütü PKK’nın ormanların yakılması konusunda talimatları olduğunu bildiren Bakan Soylu, bu yangının kaynaklandığı noktanın da neticeye ulaştırılacağını ifade etti.

Soylu, dünden itibaren AFAD ve Çevre Şehircilik ekiplerinin hasarları tespit ettiğini kaydetti.

Bakan Soylu, meselenin oluşturduğu psikolojik korkunun olduğunu, atılacak adımların ne kadar hızlı olursa bunun da rahatlıkla atlatılacağı düşüncesinde olduklarını ifade ederek "Ucuz atlattık daha büyük felaket olabilirdi." dedi.

Şu anda 2 kişinin gözaltında olduğunu, soruşturmaların devam ettiğini belirten Soylu, bir sonuca ulaşıldığında bunun kamuoyuyla paylaşılacağını vurguladı.

Soylu, "Paylaşım yapanlardan 4 tanesinin 2'si yurt dışında. Biri Belçika, diğeri Almanya'da. Yurtiçindeki 2 kişi de gözaltına alındı." diye konuştu.