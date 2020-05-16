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Bakan Soylu, operasyon birlikleriyle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli açılış ve ziyaretler için geldiği Şırnak’ta Çakırsöğüt Tugay Komutanlığında Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat operasyon birlikleri ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 18:38:06 -
Bakan Soylu, operasyon birlikleriyle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli açılış ve ziyaretler için geldiği Şırnak’ta Çakırsöğüt Tugay Komutanlığında Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat operasyon birlikleri ile bir araya geldi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Çakırsöğüt 1. Tugay Komutanlığını ziyaret etti. Bakan Soylu, burada Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat operasyon birliklerine hitaben yaptığı konuşmada, “Silahlı insansız hava araçlarımızı, keşif araçlarımız bu günden itibaren Şırnak’ta, bu bölgenin her noktasında operasyonların daha güvenli olması için, daha emin olmasını sağlayacaktır. Bu bölgede 134 terörist kaldı. Allah nasip ederse geçen yıldan beridir hazırlığını gerçekleştiriyoruz. Ya olacağız yada öleceğiz. Ömrümüz boyunca bu coğrafyada bu milletin sırtında bu hainleri taşıyamayız. Bunların ülkemize ve milletimize coğrafyamızda yaptıkları kirli işbirlikçileriyle üretmek istedikleri maliyeti vatandaşımıza yansıtamayız. Mardin, Siirt, Diyarbakır’a kadar terörist sayısı sayarak söylüyoruz. 484’e kadar düştü. Dahada düşecektir." dedi.



Bakan Soylu, şunları kaydetti: "Bunların bir bölümü korkudan kaçıp gidecektir. Sınırlarımızın içerisinde bize kafa tutmak, bizle boy ölçüşmeye çalışan kimseye aman vermeyeceğiz. Ölümleri normal olmayacak. Çünkü bu millete çok çektirdiler. Bu milletin geleceğini elinden almaya çalıştılar. Arkalarında kimlerin olduğunu biliyoruz. Sadece onları mağlup etmiyoruz. Okyanus ötesinden buraya harita biçmeye, bize gelecek biçmeye çalışanları da mağlup ediyorsunuz.”

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