Bakan Soylu nezaketen söylemedi, biz söylüyoruz: CHP'li belediyeler, yangının neresinde?

Vatandaşa hizmet konusunda her fırsatta sınıfta kalan CHP'li belediyeler yangın meselesindeki işbilmezliğini de ortaya koydu.

Yangın konusunda ortak hareket edip soruna çözüm bulmak yerine AK Parti hükümetini suçlayıp kara propaganda yapmayı tercih eden CHP'nin bu tavrı büyük tepki toplarken AK Parti hükümeti yangından zarar gören vatandaşlar için tüm imkanlarıyla seferber oldu.

Bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Milas ilçesinde "Yangın Koordinasyon Merkezi"nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte basın açıklamasında bulundu.

Belediyelerin de Tarım ve Orman Bakanlığı kadar bu meselede sorumluluğu olduğunu belirten Bakan Soylu, yangın konusunda ortak hareket edilmesinin önemine vurgu yaptı.

CHP'li idarecilerden sahada bulunması gereken birçok kişinin eksik olduğunu dile getiren Bakan Soylu şunları kaydetti:

"Ancak eksiği söylersem, tweete yazar, şu da eksikti şu da şöyleydi dersem, doğru yapmış olur muyum? Bu bir sorumluluk mu? Bu sorumsuzluktur."

Büyük bir nezaket örneği sergileyip sahada bulunması gereken CHP'lilerin isimlerini ortaya dökmeyen Bakan Soylu'nun bu düşünceli hareketi büyük takdir toplarken CHP'den yine şaşırtmayan bir açıklama geldi.

CHP'li başkan davetiye bekledi

Olay yerine gelip çalışmalara bizzat katılması gerekirken yaşananları televizyon başından seyreden CHP'li Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Belediye olarak sürece yeteri kadar dahil edilmediklerini iddia eden CHP'li başkan, resmen devlet yetkililerinden davetiye istedi.

Muhammet Tokat yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"3 Sayın Bakanımız Milas’ta açıklama yapıyor, Milas Belediye Başkanı olarak ben ekranlardan izliyorum… Belediye olarak, diğer belediyelerle olan yakınlık ve iş birliğimizi bakanlıklarımızla da kurabilmeyi, sürece daha fazla dahil edilmeyi ve birlikte olabilmeyi isterdik…"

CHP'li belediyeler yangının neresinde?

Ortak hareket etmek yerine yangınla mücadeleyi baltalamaya çalışıp algı operasyonu yapan CHP'lilerin bu tavrı vatandaşları isyan ettirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer bakanlar bölgede fedakarca cansiperane çalışırken CHP'li belediyelerin yangınlarla ilgili ne yaptığı merak konusu oldu.