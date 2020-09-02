Bakan Soylu müjdeyi verdi! DEAŞ’ın tüm ilişkiler ağını…

Melik Yiğitel, katıldığı bir programda Süleyman Soylu’nun açıklamalarına yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ’la ilgili tüm terör ağının çözülüyor olduğundan bahsederek, “Sözde DEAŞ emirinin yakalanmasıyla birlikte tüm ilişkiler ağını çözüyoruz. Türkiye bölgede istikrarı sağladıkça uluslararası istihbarat örgütleri ellerindeki aparatları harekete geçiriyor. Biz bunun farkındayız.” açıklamasını yaptı.

Adana’da düzenlenen operasyonda sözde DEAŞ emiri Mahmut Özden’in oğluyla birlikte 5 kişi daha göz altına alındı. Çok sayıda dökümanın da ele geçirildiği operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı.

Bakan Soylu’nun terörle mücadelesini şu sözlerle açıkladı: Terör örgütleri üzerinden Türkiye’yi hedef alarak aslında tüm bölgeyi istikrarsızlaştırma çabaları var.

Metin Yiğitel’e göre Bakan Soylu, “DEAŞ’ın harekete geçmesi meselesi kendiliğinden değil. DEAŞ’a yeni bir yazılım yüklendi. Uluslararası istihbarat örgütleri DEAŞ’ı aparat olarak kullanıyor.

DEAŞ'ın sözde emirinin yakalanmasıyla birlikte tüm ilişkiler ağını çözüyoruz.

Ayasofya Camii'ne yönelik ciddi saldırı hazırlıkları olduğunu tespit ettik.” İfadelerini kullandı.