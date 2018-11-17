Bakan Soylu: Kendi toprağımızda bizi işgalci olarak gösterdiler. Edepsizliği görüyor musunuz?

Süleyman Soylu, 'İşgal' kelimesini Afrin için değil, yurt içi operasyonlarda öldürülen terörist sayısını söylediğimizde telaffuz ettiler. Kendi toprağımızda bizi işgalci olarak gösterdiler. Edepsizliği görüyor musunuz? Kandil'dekilerin leşlerini milletimizin önüne sermek bizim boynumuzun borcudur' ifadelerini kullandı.