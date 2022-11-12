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Siyaset Bakan Soylu, İmamoğlu'nun ipliğini pazara döktü! Bomba paylaşım
Siyaset

Bakan Soylu, İmamoğlu'nun ipliğini pazara döktü! Bomba paylaşım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret davasında kendi adının geçmesi ile ilgili 'Hukuk cambazlığı' yapıldığını belirterek bir paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, davanın seyrini örnek göstererek İmamoğlu'nun ceza almamak için kendisini hedef aldığını söyledi ve "Bu yapılan olsa olsa büyükelçi masalarında üretilmiş bir garp kurnazlığıdır" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 23:54:00 - 2022-11-13 00:07:36

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret davasında kendi adının geçmesi ile ilgili 'Hukuk cambazlığı' yapıldığını belirterek bir paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, davanın seyrini örnek göstererek İmamoğlu'nun ceza almamak için kendisini hedef aldığını söyledi ve "Bu yapılan olsa olsa büyükelçi masalarında üretilmiş bir garp kurnazlığıdır" dedi.

"Seçimi iptal edenler ahmaktır"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019 tarihinde Üsküdar Fethipaşa Korusu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamalar sırasında "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır…" şeklindeki söyleme YSK üyelerine alenen hakaret ettiği iddiasıyla 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret' suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Dava 14 Aralık'a ertelendi.

İmamoğlu'nun hukuk cambazlığı

Ekrem İmamoğlu tarafı ise söz konusu hakaret içerden ifadeyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldıklarını belirtti. Bakan Soylu davanın herhangi bir yerinde bulunmadığını dile getirerek İmamoğlu'nun 'hukuk cambazlığınını' bir paylaşımla deşifre etti.

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