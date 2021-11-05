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Gündem Bakan Soylu ilk kez anlattı: Kaybedince ağladım
Gündem

Bakan Soylu ilk kez anlattı: Kaybedince ağladım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019 yılında gerçekleştirilen seçimlerde İstanbul'un CHP yönetimine geçmesi sonrası babasıyla yaşadığı bir anıyı anlattı. Seçimlerin kaybedilmesi sonrası İstanbul'a hizmet edemeyecekleri için ağladığını dile getiren Bakan Soylu, babasının kendisini, "Buralar yeniden kazanılır, 30 yıl burayı CHP kazanamaz. İktidar yüzü göremezler" diyerek teselli ettiğini gözleri dolarak anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 23:35:00 -
Bakan Soylu ilk kez anlattı: Kaybedince ağladım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

2019 yılında gerçekleştirilen İstanbul seçimleri sırasında, geçtiğimiz günlerde vefat eden babasıyla yaşadığı bir anıyı anlatan Bakan Soylu, "İstanbul seçimini kaybedince ağladım" dedi.

"30 yıl iktidar göremezler"

Bunu ilk kez söylediğini vurgulayan Bakan Soylu, yaşananlarda bir hayır olduğunu vurguladığı konuşmasında, "İstanbul bizim bu coğrafyanın sevgilisi. İstanbul sadece İstanbulluların değil coğrafyanın sevdiği, imrenilen bir şehir. Bizim buraya hizmetimiz olması gerekir. Rahmetli annemi aradım, o da ağlıyordu. İki gün sonra babama geldim. 'Merak etme' dedi. 'Buralar kazanılır, 30 yıl burayı CHP kazanamaz. 30 yıl iktidar yüzü göremezler' dedi. Bir takım tarihsel gerçekler var" diye konuştu.

 

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