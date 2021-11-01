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Gündem Bakan Soylu duyurdu: Çok kısa sürede devreye alıyoruz
Gündem

Bakan Soylu duyurdu: Çok kısa sürede devreye alıyoruz

İçişleri Bakanı Soylu, "AFAD mobil uygulamasını inşallah çok kısa sürede devreye alıyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 13:21:00 -
Bakan Soylu duyurdu: Çok kısa sürede devreye alıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Müdürleri Eğitim Ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu.

Bakan Soylu, "AFAD mobil uygulamasını inşallah çok kısa sürede devreye alıyoruz" açıklamasında bulundu. Daha önce uygulama hakkında bilgi veren Soylu, "Enkaz altında kalırsak otomatik olarak mesajlaşma sistemi oluşturacak" demişti.

Uygulamanın dünyada eşi benzeri olmadığını ve operatörlerle iş birliği içinde geliştirildiğini anlatan Soylu, "Deprem olduğu zaman bizi otomatik olarak toplanma alanına götürecek. Enkaz altında kalırsak otomatik olarak mesajlaşma sistemi oluşturacak. Enkaz altında kalır ve konuşmak istersek en yakın cep telefonunu ve en yakın iletişim merkezini santral olarak görecek ve onun üzerinden iletişimi sağlayacak" açıklamasında bulunmuştu.

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