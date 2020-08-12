Bakan Soylu duyurdu! Büyük operasyon başladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amanoslar'da bu sabah itibariyle 1448 personelin katılımıyla Yıldırım-5 Operasyonu'nun başladığını duyurdu.
Türkiye dışarıda Yunanistan ve Ermenistan'la mücadele ederken içerideki PKK'lı teröristlerle mücadeleden de vazgeçmiyor. Terör örgütüne her geçen gün ağır darbeler vurularak beli kırılırken, örgütten kaçan teröristler ise güvenlik güçlerine teslim oluyor.
Yıldırım-5 operasyonu başladı
Türkiye bugün terör örgütüne yönelik yeni bir operasyon daha başlattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yıldırım-5 Operasyonu'nun başladığını duyurdu. Soylu, "1448 personelimizle Amanoslar'da bu sabah itibarıyla Yıldırım-5 Operasyonu başlatıldı." ifadelerini kullandı.