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Gündem

Bakan Soylu duyurdu! Büyük operasyon başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amanoslar'da bu sabah itibariyle 1448 personelin katılımıyla Yıldırım-5 Operasyonu'nun başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 10:52:00 - 2020-08-12 11:50:47
Bakan Soylu duyurdu! Büyük operasyon başladı

Türkiye dışarıda Yunanistan ve Ermenistan'la mücadele ederken içerideki PKK'lı teröristlerle mücadeleden de vazgeçmiyor. Terör örgütüne her geçen gün ağır darbeler vurularak beli kırılırken, örgütten kaçan teröristler ise güvenlik güçlerine teslim oluyor.

Yıldırım-5 operasyonu başladı

Türkiye bugün terör örgütüne yönelik yeni bir operasyon daha başlattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yıldırım-5 Operasyonu'nun başladığını duyurdu. Soylu, "1448 personelimizle Amanoslar'da bu sabah itibarıyla Yıldırım-5 Operasyonu başlatıldı." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

teslim almayin sayin baskanim vatan namus düsmanlarini öldürün bunlarin yedigi ekmek haram
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Selahattin Kılıçlar

Türkiye bugün terör örgütüne yönelik Amanoslar'da yeni bir operasyon daha başlattı.Allah cc. tüm güvenlik güçlerimizi korusun, teröristleri de Kahhar sıfatıyla kahretsin... Amin.
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