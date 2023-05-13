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Gündem Bakan Soylu: Cumhuriyetimizin 100. yılında PKK bu topraklardan silinecek
Gündem

Bakan Soylu: Cumhuriyetimizin 100. yılında PKK bu topraklardan silinecek

Yeniakit Publisher
2023-05-13 22:34:00 -
Bakan Soylu: Cumhuriyetimizin 100. yılında PKK bu topraklardan silinecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de evlat nöbetinde bekleyen bir ailenin evladına kavuştuğunu belirterek, 'Cumhuriyetimizin 100. yılında PKK bu topraklardan silinecek" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de evlat nöbetinde bekleyen bir ailenin daha PKK'nın eline olan evladıyla buluştuğunu açıkladı.

'Cumhuriyetimizin 100. yılında PKK bu topraklardan silinecek'

Bakan Soylu söz konuşu paylaşımında, "Evlat Nöbetinde bir buluşma daha gerçekleşiyor. Hakkari'de evlat nöbetinde bekleyen bir aile daha evladına kavuşuyor. İnşallah devamı gelecek. Cumhuriyet'imizin 100. yılında PKK bu topraklardan silinecek" ifadelerini kullandı.

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