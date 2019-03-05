Bakan Soylu çözümü açıkladı: Şu topu Erdoğan'ın ayağına bir verin...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "CHP'nin PKK'ya yaptığı taşıyıcı anneliğe hep beraber son vermek gerekir. Onlara bu gücü vermemek lazım. Geçen seferki gibi olmaz. Ayaklarını attılar mı, tırnaklarını tutturdular mı bir daha çıkmazlar." dedi.

Partisinin Tire İlçe Başkanlığı önünde seçim otobüsü üzerinde konuşan Soylu, Türkiye'de geçmişte çok sık seçim yapıldığını vurguladı.

Türkiye'nin güçlenmesinden, yerli üretiminden rahatsız olanlar bulunduğunu belirten Soylu, "Şu Tayyip Erdoğan'ın ayağına topu verin de Kılıçdaroğlu'nun kalesinin 90'ına bir çaksın, bir de çatalına çaksın. Tireliler 4,5 yılda sıçrayalım, büyüyelim, zenginleşelim." ifadelerini kullandı.

"Doğru kodese..."

Soylu, tüm engellemelere rağmen büyük projeler yaptıklarını, halen yapmaya çalıştıklarını aktararak, "Her şeyi yapıyoruz. İnsansız hava aracını İsrail'den alıyoduk, şimdi bizim evlatlar yapıyor. Mayıs ayında insansız hava araçlarına öyle bir alet takıyoruz, yazılım yapıyoruz ki, terör örgütleri artık kafasını çıkaramayacak, kafasını. Türkiye'nin gücünü kuvvetini görecekler, 15 bin terörist vardı dağlarda, şimdi 700. Bizim evlatlar onları sıçan gibi kovalıyor. Geçen gün DHKP-C'li 8 kişiyi inlerinde bulduk, çuvala koyduk, çuvalın ağzını bağladık, doğru kodese." diye konuştu.

Uyuşturucu ile mücadele ettiklerini de ifade eden Soylu, Türkiye'nin en büyük organize suç örgütlerine operasyon yaptıklarını, halka millete huzursuzluk verenlere imkan tanımayacaklarını söyledi.

Bakan Soylu, huzurlu bir Türkiye'yi, güvenli şehirleri hep beraber oluşturacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sadece PKK'nın, PYD'nin, FETÖ'nün, uyuşturucunun, hırsızın, mafyanın ayağına basmıyoruz, tefecilerin de ayağına basıyoruz. Bu neyle oluyor, siyasi istikrarla oluyor. Doğu ve güneydoğuda yürüyorum ya dimdik, cesaretimden, karakterimden, kişiliğimden değil, sizin verdiğiniz 50 gramlık oy pusulasıyla oyla yürüyoruz. Bunu bizden esirgerseniz doğu ve güneydoğuda 6 yaşında çocuğun eline taşı verirler, kaymakamı, valiyi sokağa çıkarmazlar. Bunlar her şeyi yaptılar. Eğer bunlara bu iradeyi, bu kararlılığı göstermezsek, gelecek nesillere yine kaos dolu günler bırakırız. Biz ne istiyoruz biliyor musunuz? Gelecek nesiler sizin çektiklerinizi bir daha çekmesin. Belediyelerinize PKK'yı musallat etmeyin ne olursunuz. Eyvah para etmez sonra. 1 Nisan'dan sonra eyvah para etmez. Gelin güçlü Türkiye'yi, özgür, bağımsız Türkiye'yi, ideallerimizi, yeni otomobili, yerli uçağı da yapalım. Desteğinize ihtiyacımız var. Mücadelemizi görüyorsunuz, boynumuzu Kandil'in önünde eğik bırakmayın. Pensilvanya denilen o haine bizi güldürmeyin. Hainler karşısında ellerimizi bağlı bırakmayın. Bize güç verin. Bu memleketin sahibi sadece yerin üstündeki bizler değiliz. Yerin altındakiler de var. Onların bizlere yaptıkları, bıraktıkları.. Onun için bu oyuna gelememek gerekir. Bu tuzağa gelmemek gerekir. CHP'nin PKK'ya yaptığı taşıyıcı anneliğe hep beraber son vermek gerekir. Onlara bu gücü vermemek lazım. Geçen seferki gibi olmaz. Ayaklarını attılar mı, tırnaklarını tutturdular mı bir daha çıkmazlar. Ben bunları iyi tanıyorum. Benden sonra geleceklere sorun, bunları yanınıza aldınız mı, bunlarla beraber yürüyor musunuz, bunlarla kol kola mısınız diye sorun. "

"Bu oyun sizlerin oyuyla bozulacak”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da, Tireli vatandaşların 25 gün sonraya güzel bir işaret fişeği gönderdiğini vurguladı. Tire'nin çok bereketli bir yer olduğunu belirten Dağ, şöyle konuştu:

"Ama 'şu eksik kaldı' dediğimiz oluyor. 8 senedir bu şehrin milletvekilliğini yapıyoruz. Bizim bir iktidar elimiz var. Biz bu elimizle yapmamız gereken ne varsa yapıyoruz. Bizi engellemeye çalışsalar da Belevi yolunu yapacağız. Bizim bir yere daha ihtiyacımız var. O da bu şehrin ihtiyaçlarını, taleplerini hayata geçirmek için elinde projelerle Ankara'da Tirelilerden aldığı yetkiyle onların sözü kuşağı olacak bir belediye başkanına ihtiyaç var. 31 Mart'ta sandığa gittiğimizde AK parti amblemini gördüğümüzde, AK Parti'ye oy verdiğimizde hangi siyasi partiye oy verdiğimizi biliyoruz. AK Parti’ye oy verdiğimizde aynı zamanda MHP'ye oy vermiş oluyoruz. Sandığa gittik, Tire'de İYİ Parti'nin adayı var. İYİ Parti'ye oy verdiğimizde başka kime oy vermiş oluyoruz. Vatandaş 'PKK'ya' diyor. Ben söylemiyorum, vatandaş söylüyor. Öyle bir oyun oynanıyor ki İzmir üzerinde.. Bu oyun sizlerin oyuyla bozulacak.”

Bakan Soylu'ya AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti Tire Belediye Başkan Adayı Selman İçelli ile AK Parti ve MHP'nin ilçe başkanları eşlik etti.