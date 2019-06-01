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Bakan Soylu çalışmaları denetledi... Bayramda beklenen hedefi açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatili dolayısıyla yollarda alınan güvenlik tedbirlerini yerinde denetledi. Soylu "Hedefimiz sıfır can kaybı" dedi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 06:17
Bakan Soylu çalışmaları denetledi... Bayramda beklenen hedefi açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı tatili boyunca devam edecek olan trafik tedbirlerini yerinde denetlemek amacıyla, Gerede-Karabük karayolu üzerinde kurulan uygulama noktasına gelerek tedbirleri yerinde denetledi. Ekiplerin çalışmalarını yerinde denetleyen Bakan Soylu, Emniyet Müdür Yardımcısı Bölge Aydın Aksoy’dan bayram boyunca alınacak tedbirler, güzergahtaki trafik yoğunluğu ve yaşanan kazalarla ilgili bilgiler aldı.

Daha sonra uygulama esnasında kontrol için durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet eden Bakan Soylu, sürücüleri dikkatli seyahat etmeleri konusunda uyarırken, araçlarda bulunan çocuklara hatalı sürücüleri uyarmaları için kırmızı düdük hediye etti.

"Hedefimiz sıfır can kaybı"

Bakan Soylu, bayramı sıfır can kaybıyla atlatmayı ümit ettiklerini söyleyerek, “Geçen yıllarda olduğu gibi trafik tedbirlerimizi ülke genelinde almış bulunmaktayız. Gerek emniyet gerekse jandarma trafik ekiplerimiz Türkiye’nin her noktasında ciddi tedbirler alıyor. Ciddi uygulamalar yapıyor. Vatandaşımızın sağ salim şekilde ulaşacağı yere ulaşması hususunda gerekli bütün çalışmaları bugüne kadar ortaya koydular ve bugün itibariyle de tedbirlere başladık. 185 bin hem jandarma hem de emniyet ekiplerimiz bayram sonuna kadar yoldalar. Hergün 9 bin trafik ekibi çalışacak ve yaklaşık 100’e yakın müfettişimiz de Türkiye’nin özellikle trafik kazaları açısından en riskli alanlarında saha kontrolü ve denetimlerini yapacaklar. Özellikle Perşembe gününden başlayan bayram seyahatleri bugün biraz daha kendisini yoğunlaştırdı. Bugün itibariyle İstanbul- Bolu arasında dönem dönem sıkışıklıklar oldu.Bazen trafik kazalarında bazen de yolların 3 şeritten 2 şeride düşmesi sebebiyle oldu. Ama şuana kadar çok anormal bir durum söz konusu değil. Bugün sınav olması nedeniyle de gidişleri 1 gün daha erteledi. Perşembe gününden başlamış olsa da yaygınlaştırmayı sağladı. İnşallah bu bayramı en az kazayla, bizim hedefimiz sıfır can kaybıdır atlatmak konusunda hem ümit ediyoruz hem de bu konudaki çalışmalarımızı ortaya koyuyoruz” dedi.

“Trafik ekipleri özellikle 3-4 meseleye bakıyor”

Önemli güzergahlarda beklenenin altında trafik yoğunluğu yaşandığını kaydeden Soylu, “Özellikle Balıkesir istikametinde arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre çok büyük yoğunluk yok. Aynı zamanda Kırıkkale’de de beklediğimiz yoğunluğun altına bir yoğunluk var. Ama Türkiye genelinde özellikle bu yolda normal trafiğin 2 katı kadar bir trafik söz konusu. Arkadaşlarımız da buna yönelik tedbirlerini aldılar. Yaklaşık her 10 kilometrede bir trafik ekibimiz var. Özellikle yola katılım esnasında trafik ekiplerimiz riski en aza düşürebilmek için ciddi bir çaba sarfediyorlar. Özellikle 3-4 meseleye bütün trafik ekiplerimiz bakıyorlar. Bir taraftan emniyet kemeri uygulamamız devam ediyor. Diğer taraftan özellikle hız limitleri, şerit değiştirme, takip mesafesi ve cep telefonu ile konuşma konuları trafik ekiplerimizin üzerinde durdukları konular” ifadelerini kullandı.

İHA'nın haberine göre; Bakan Soylu, alınan tedbirlerin ölüm oranlarında ciddi düşüşler sağladığını açıklayarak, “Bu bayramda İçişleri Bakanlığı olarak tüm bakan yardımcılarımız daha önceden tespit ettiğimiz bölgelerde sahada olacaklar. Yılbaşından itibaren son 5 ayda yüzde 39-40 bandında özellikle trafikteki ölümlerde düşüş söz konusu. Burada hem aldığımız tedbirler hem de vatandaşımızın aldığı dikkatinin önemli olduğunu söylemeliyim” dedi.

Uygulamaya katılan polis ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Soylu, Bolu’dan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 06:05
  1. Karabük
  2. Kırıkkale
  3. İstanbul
  4. Balıkesir
  5. Aydın
  6. Bolu
  7. emniyet
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