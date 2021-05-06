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Gündem Bakan Soylu: Biz Akşener'i iyi tanırız
Gündem

Bakan Soylu: Biz Akşener'i iyi tanırız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kendisine hakaret etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 22:45:00 - 2021-05-06 22:47:31

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı söylediği sözler tartışılmaya devam ediyor. Bakan Soylu Akşener'e canlı yayında cevap verdi.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Sayın Akşener bana 'aptal' dedi. Ben İçişleri Bakanı olsaydım dedi... 6 ay İçişleri Bakanlığı yaptı. Stajyer İçişleri Bakanı. Kimse kusura bakmasın. Ben siyaset meydanına çıkarsam, ağır sözler çıkar. Biz Sayın Akşener'le aynı partide siyaset yaptık. Biz Akşener'i iyi tanırız. O da bizim kendisini iyi tanıdığımızı bilir.

Bana 'aptal' demiş. Cenab-ı Allah'a havale ederim ama Sayın Cumhurbaşkanımıza geçen hafta söylediği söz siyasi hayatta kaldırılabilir bir söz değildir.

Devlet bilmez. Neyse ben bu kadarını söyleyeyim...

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