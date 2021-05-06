Bakan Soylu: Biz Akşener'i iyi tanırız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı söylediği sözler tartışılmaya devam ediyor. Bakan Soylu Akşener'e canlı yayında cevap verdi.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Sayın Akşener bana 'aptal' dedi. Ben İçişleri Bakanı olsaydım dedi... 6 ay İçişleri Bakanlığı yaptı. Stajyer İçişleri Bakanı. Kimse kusura bakmasın. Ben siyaset meydanına çıkarsam, ağır sözler çıkar. Biz Sayın Akşener'le aynı partide siyaset yaptık. Biz Akşener'i iyi tanırız. O da bizim kendisini iyi tanıdığımızı bilir.

Bana 'aptal' demiş. Cenab-ı Allah'a havale ederim ama Sayın Cumhurbaşkanımıza geçen hafta söylediği söz siyasi hayatta kaldırılabilir bir söz değildir.

Devlet bilmez. Neyse ben bu kadarını söyleyeyim...