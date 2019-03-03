0553 313 94 23

Bakan Soylu: "Bir vilayette açlık grevi yapacaklardı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir vilayette HDP kendi partileri içinde açlık grevi yapacaklarmış.

03 Mart 2019 Pazar 22:06
Bakan Soylu: "Bir vilayette açlık grevi yapacaklardı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir vilayette HDP kendi partileri içinde açlık grevi yapacaklarmış. Emniyet güçlerimize yarım saat içerisinde alın oradan dedin. Demin telefon geldi aldılar, öyle bir şey söz konusu değil" dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen "Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı"na katıldı. Cumhur ittifakı Beypazarı belediye başkan adayı Tuncer Kaplan belediyeye ilişkin projelerini tanıttı. Toplantıda konuşan Bakan Soylu, bir aydan az bir süre kalan 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu. HDP ile PKK’nin ilişkisini ele alan Soylu, HDP’nin Doğu ve Güneydoğu’da yönettikleri belediyeleri, PKK’nın emrine verdiğini herkesin bildiğini ifade etti. Soylu, "Çukur eylemlerini nasıl yaptıklarını bilmeyen var mı? 6-7 Ekim olaylarıyla ilgili nasıl talimat verdiklerini, nasıl boncuk boncuk ter döktüklerini bilmeyen kimse var mı?" sorularını yöneltti.



"Başkanlığı al Meclis üyeliğini ver pazarlığı"


Soylu, HDP’nin bir yerel seçim için CHP, İYİ Parti ve Saadet’le ittifak kurmasını, ’başkanlığı al-meclis üyeliğini ver’ pazarlığını, FETÖ’nün bütün unsurlarıyla beraber bu ittifaka destek olmasını, Kandil’in bütün unsurlarıyla, bütün yayın organlarıyla ve net açıklamalarla bu ittifaka destek olmasını normal şekilde karşılamalarının mümkün olmadığını kaydetti. Soylu, "Bütçe görüşmelerinde Meclis’te, çukur eylemlerine müdahale eden benim jandarmam için, polisim için ’işgal askeri’ diyen adamlar, bugün seçim ortamında ’Kürdistan’ı biz alacağız, Batı’da da AK Parti’ye ve MHP’ye kaybettireceğiz’ dediği ortamda biz bu seçime normal bir seçim olarak bakabilir miyiz?" şeklinde konuştu.


Bir vilayette HDP’nin kendi partileri içinde açlık grevi yapacakları bilgisini aldığını dile getiren Soylu, emniyet güçlerine yarım saat içerisinde almaları konusunda talimat verdiğini ifade ederek, "Demin telefon geldi aldılar, öyle bir şey söz konusu değil" diye konuştu.


Soylu, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile telefonda görüştüğünü belirterek, Bakan Dönmez’in Beypazarı konusunda gerekeni yapmaya hazır olduğunu söylediğini aktardı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 22:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gülriz Sururi anısına "Film Müzikleri Konseri"
    1. Gülriz Sururi anısına "Film Müzikleri..
    2. Cami misafirhanesinde el yapımı alkol..
    3. Kartal’da oto yedek parçacıda yangın..
    4. 60'tan fazla HGK teslim edildi! TSK'ya..
    5. İstanbul Kartal'da yedek parça..
    6. Erkan Sözeri: "Maçın zor olacağını..
    7. Mehmet Özdilek: Bir puanı cebimize..
    8. Hastaneden makam aracıyla alınıp o..
    9. Çocuk Atletizmi Projesi devam ediyor
    10. Operasyon düzenlendi! O etlere el..
    11. Terör devleti İsrail, Gazze'ye hava..
    12. Guiado, Venezuela’ya doğru yola çıktı
    13. Kesin aday listeleri ilan ediliyor -..
    14. Bakan Murat Kurum ana ocağını ziyaret..
    15. 3. İlçe Müftüleri Kongresi başladı
    16. Baltayla saldıran kardeşini öldürdü!
    17. Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da açlık..
    18. Mısır, İsrail'i ateşkese uymaya..
    19. Merseyside derbisinde yara alan..
    20. Cinsel istismarlar kiliseden soğuttu
    21. Kral 2. Abdullah'tan Arap ülkelerine..
    22. Basketbolda maçın ardından
    23. ABD vatandaşı doktora Suudi..
    24. ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret!..
    25. 68 yaşındaki teyzeyi hastaneler kabul..
    26. Maçın ardından
    27. CHP'de Mehmet Fatih Bucak'ın adaylığı..
    28. "CHP'nin projelerinin ne olduğunu..
    29. Hindistan Kalaşnikov üretmeye başladı
    30. Süleyman Soylu'dan operasyon..
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Kopyacı 'Yeni Bir Parti' pusuya yattı! Tarih verdiler
    Kopyacı 'Yeni Bir Parti' pusuya yattı! Tarih verdiler