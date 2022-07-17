  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bakan Soylu bayram tatillerindeki kaza oranlarını paylaştı
Siyaset

Bakan Soylu bayram tatillerindeki kaza oranlarını paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatillerindeki trafik kaza oranlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 10:51:00 -
Bakan Soylu bayram tatillerindeki kaza oranlarını paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 10 yılda 9-10 günlük bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarının yüzde 29, ölümlü kazaların da yüzde 55 azaldığını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram boyunca Bolu'dan Anadolu'ya 801 bin, İstanbul'a 760 bin aracın geçtiğini belirtti.

Bakan Soylu, "Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla kaza yüzde 29, ölümlü kaza yüzde 55, can kaybı yüzde 52, yaralı yüzde 32 azaldı. Bayram tatilinin son gününde de lütfen trafik kurallarına uyalım" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23