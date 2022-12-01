Bakan Soylu BAE'ye gitti, Sedat Peker tutuştu!

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DW Türkçe, firari mafya elebaşı Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun BAE'yi ziyaret etmesine ilişkin yakın çevresine, "Süleyman Soylu, benim iade edilmem için özel olarak geldi" dediği iddia etti.

Habere göre firari Peker, Soylu'nun heyetinde bulunan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu'nun geçmişte kendisi hakkındaki soruşturmaların başındaki isim olmasına dikkat çekti.

Hakkında İstanbul, Ankara ve Bursa başta olmak üzere birçok dava bulunan Sedat Peker hakkında Şubat 2022'de kırmızı bülten çıkarılmıştı. Adalet Bakanlığı da BAE yönetiminden 23 Kasım'da Peker'in Türkiye'ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep etmişti.

İddiaya göre, Sedat Peker, Bakan Soylu'nun ziyaretini yakından takip etti. Peker'in "Süleyman Soylu'nun iadesini sağlamak için özel olarak BAE'ye geldiği" yorumunda bulunduğu iddia edildi. Bunun işareti olarak heyette bulunan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu'nun bulunmasını gösterdi.

Holoğlu, bizzat Soylu tarafından 26 Ekim 2016 tarihinde Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na atanmıştı. Bu başkanlık, Sedat Peker'in de içinde bulunduğu organize suç örgütlerini yakından takip ediyor. Holoğlu, 2019'da ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı yapıldı.