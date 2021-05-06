Bakan Soylu alkol yasağından memnun olanların oranını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV ekranlarında Belkıs Kılıçkaya moderatörlüğündeki 24 Özel programının konuğu oldu.

Soylu burada, gazeteciler Murat Çiçek ve Mustafa Kartoğlu'nun sorularını yanıtlarken, gündemin önemli konuları hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle koronavirüs salgını konusunda son bir haftada yaşananlara açıklık getiren Soylu, tartışmalı alkol satış yasağını da yorumladı.

"Alkol meselesi kendiliğinden çıkmadı"

Alkol meselesinin kendiliğinden çıkmadığını belirten Soylu, "Biz yaklaşık 2 ay gibi bir süre Avrupa'yı takip ettik. Bu bizim biraz da onları takip ederek, nasıl kapanıyorlar, hangi tedbirleri alıyorlar, bütün bunlar bizim için örnek ve öğretici oldu. Kendi tecrübelerimizle bunları pekiştirdik ve kendimize bir yol haritası belirledik. Türkiye'de her ay araştırma yapan bir araştırma şirketi var, bizi eleştiren mümkün olduğunca.

"Yüzde 78 yasaktan memnun"

Vatandaşımızın %78'i kısıtlama günlerinde alkol yasağı için "Ben bunu normal görüyorum" dedi. DSÖ demiş ki "Ben alkol tüketimiyle ilgili bilgilendirme yapıyorum. Alkolden kaçınarak sağlığınızı koruyun. Kimseyi riske etmeyin." Alkolün limitiyle ilgili bir uyarıda bulunuyor. Alkol tüketimi sırasında sosyal mesafenin korunmaması riski daha yüksek. Ayrıca aile içi şiddetin alkol tüketimiyle arttığını söylüyor. Bunları ben söylemiyorum, DSÖ söylüyor.

"Siyasallaştırmaya gerek yok"

Bunu siyasallaştırmaya gerek yok, bu bir sağlık meselesi. "Bunlar bizim hayat standartlarımızı cezalandırmak istiyorlar" gibi bu dönemde yapılabilecek haksız bir eleştiri inanın ki bugün bizim açımızdan, ülkemiz açısından da hiç uğramamamız gereken bir alan olmalıdır.

Şu haksızlık: Niye kapatmıyorsunuz diyenler bugün niye kapatıyorsunuz diyor. O gün niye kapatmıyorsunuz derken de samimi değillerdi, bugün niye kapatıyorsunuz derken de samimi değiller." ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bir süreçle karşı karşıyayız"

"Milyonlarca insan hayatını kaybetti. On milyonlarca insanın hasta olduğu bir salgını birlikte yaşıyoruz. Sadece biz yaşamıyoruz, kıtalar yaşıyor, komşularımız, Avrupa yaşıyor. Aldığımız tedbirlerin işe yarayıp yaramadığını aldığımız dönemde öğrendiğimiz bir süreçle karşı karşıyayız. Bu süreç ülkelerin aldığı tedbirlerde daha çok insanları birbiriyle sosyal ilişkiler içerisine koymamak üzere planladıkları bir dönem. Bunu Almanya da, İngiltere de, Fransa da, Amerika da böyle yapıyor.

"Şehir Hastaneleri en güvenli ülke olmamızı sağladı"

Türkiye'de böyle bir dönemin olmasını kimse istemezdi ama öyle bir sonuçla karşı karşıya kaldık ki Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptırmış olduğu şehir hastaneleri bugün Türkiye'nin sağlık alanında en güvenli ülkelerden biri olmasını sağladı.

Kısmi kapanma döneminde 63 binlerdeydik. Sonra 29-30 binlere düştük. Şimdi 23-24 seviyelerindeyiz. 63 binden 23 bine... Demek ki aldığımız tedbirler, kamu düzenimiz ve kamu güvenliğimiz devam ediyor, sağlık sisteminin sürdürülebilirliği devam ediyor.

Bir önceki kapanma döneminde de çok zorlukla karşı karşıya kaldık. Tüm insanları eve kapatıyorsunuz, bu normal bir iş değil. Bu taleplerin tamamı sağlık için, gelecek nesiller için. Yeter ki bu musibetten hep birlikte kurtulabilelim.

"Tam kapanmanın etkileri görülecek"

Niye ikide bir genelge yayınlıyor bakanlık diye bir tartışma var. Burada iki önemli husus var. Birincisi, elbette ki İl Hıfzısıhha Kurulları bu kararları veriyor. Başka bir durum daha var, o da bizim pandemi eylem planımız var. Koordinasyon İçişleri Bakanlığı'na verilmiş. Diyorlar ki, dönem dönem kurallar çıkarıyorsunuz. Dinamik bir dönemdeyiz. Bizim bir hedefimiz var: 63 binden 5 bine düşebilmek. Tam kapanmanın etkilerini bugünden itibaren göreceğiz. Bu, doğru bir istikamette gittiğimizin en temel göstergesidir. 17'sinde elde edeceğimiz rakamla, o yapacağımız Kabine'de Bilim Kurulunun ve Kabine'nin ortaya koyacağı değerlendirmelerle gayelerimizi belirleyeceğiz. Sağlık Bakanımız çok net bir açıklama yaptı aşılarla ilgili. Türkiye bu konuda elinden gelen bütün gayreti ortaya koyuyor."