Bakan Soylu Akit'e konuştu: Kılıçdaroğlu'na zafer naraları mı attıracaksınız?

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin değerlendirmesinde "Acaba Ankara, 31 Mart akşamı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne zafer naraları ile girmesine izin verecek mi? Bu soruyu kendime de herkese de soruyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda satndları ziyaret etti. Programı kapsamında AK Parti Çankaya ilçe teşkilatı ile biraraya gelen Soylu, Yeniakit.com.tr'ye 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Ankara'da 5 altın yıl daha yazılacak'

Süleyman Soylu, Cumhur İttifakı'nın başkent Ankara'da seçimlere hazır olduğunu ifade ederek "Ankara'da ilçe ilçe gezmeye çalışıyoruz. Sebebi şu ki bir taraftan bakanlık faaliyetlerimizi yürütüyoruz ve oradan boş kalan zamanlarımızda da hem partililerimize hem teşkilatımıza hem adaylarımıza hem de Cumhur İttifakı'na destek vermeye çalışıyoruz. Ankara'da her geçen gün artan ve güçlenen bir ivmemiz var. AK Parti teşkilatları da Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları da seçime hazır. Önümüzde ise 44 koca gün var. Ankara'da inşallah 5 altın yıl daha yazılacak" dedi.

'Ankara Kılıçdaroğlu'na nara attıracak mı?'

Bakan Soylu Ankaralıların 31 Mart akşamı Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyükşehire zafer naraları ile girip girmeyeceğine karar vereceğini ifade ederek şunları söyledi:

"Sadece bir soru soruyorum. Bu soruyu kendime de soruyorum. Acaba Ankara 31 Mart akşamı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne zafer naraları ile girmesine izin verecek mi? Ankara işte bunun kararını verecek"