Bakan Soylu acı bilançoyu açıkladı! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulunarak, "9 günlük bayram tatilinde 39 ilimizdeki 73 ölümlü trafik kazasında, 86 vatandaşımız hayatını kaybetti." dedi. Ayrıntılar geliyor...

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