Bakan Soylu: ABD ve Avrupa'nın elinden kurtarıp Irak ve Suriye'ye huzur götüreceğiz!

Esenler Dörtyol Meydanı’nda düzenlenen 'İyilik Fuarı' açılış törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öenmli açıklamalarda bulundu.

Irak’ı ve Suriye’yi, Amerika ve Avrupa’nın elinden kurtaracaklarını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Biz komşuluk hukukunu biliriz. Komşusu açken tok yatanın eleştirildiği bir medeniyetin, inancın çocuklarıyız ve topraklarıyla, yer altı zenginlikleriyle, insanıyla, medeniyetiyle zengin bir milletin evlatlarıyız. Dünün Türkiye’sinden bugünkü Türkiye daha iyi. Yarının Türkiye’si bugünkü Türkiye’den daha iyi olacak. Çünkü etrafımızda azap ve zulüm vermeye çalışanlar, bizi kardeşliğimizden, beraberliğimizden ayırmaya çalışanlara fırsat verilmeyecek. Türkiye nasıl bugünkü Türkiye ise dünyaya zulüm etmeye, kardeşliği bitirmeye çalışanlara karşı zihninden geçirmeye müsaade etmeyecek bir Türkiye’dir. Bunu bizler sağlayacağız. Orta Doğu coğrafyasına sahip çıktık diye bizi eleştiriyorlar, kim eleştirirse eleştirsin. İnsanlar orada annelerini, babalarını, çocuklarını kaybetmesinler mi diyecektik? Yüzlerce yıldır bu coğrafyaya etrafımızdaki ülkelerden akın akın geliyoruz. Şimdi bu topraklarda bizim bir sorumluluğumuz daha var. Çok zengin, güçlü, kuvvetli olacağız ve dünyada zulüm kurmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Avrupa ve Batı gibi de yapmayacağız. Çocukların saçları, tenleri siyah diye ayırmayacağız. Bugün dünyanın her yerine yardım ediyoruz. Bangladeş’e, Afrika’ya kadar yardım ediyoruz. Biz değil, millet yardım ediyor. Biz milletimizin, devletimizin, ülkemizin yardımıyla onur duyuyoruz. Bugün bizim üzerimize gelmelerinin bir tek sebebi var, bizi birbirimizden, kardeşliğimizden, değerlerimizden ayıramıyorlar. Biz bugün Ukrayna’ya da Irak’a da Lübnan’a da yardım ediyoruz. Biz bugün Azerbaycan-Karabağ’da da varız. Elimizden Doğu Akdeniz’i çekip almak isteyenlere, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kimseye eyvallah etmiyoruz. Biz eski Türkiye değiliz. Nasıl Güneydoğu’ya huzur getirdiysek Amerika’nın ve Avrupa’nın elinden Suriye’yi de Irak’ı da kurtarıp oralara da huzur götüreceğiz” açıklamasında bulundu.