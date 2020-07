Bakan Soylu: 12 köye ulaşımda sıkıntı yaşanıyor

İçişleri Bakanı Soylu, Rize'de yaşanan sel felaketi sonrasında bölgeye giderek yaptığı incelemeler sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu bölgede 12 köye ulaşımda sıkıntı yaşandığını ifade etti.

Soylu, "12 köyle ulaşımımız yok ama irtibatımız var. Bir can kaybına yönelik veya başka türlü bir kayba yönelik bir durumumuz söz konusu değil. 12 köye ulaşamadığımız bilgisini vermiştik. Toplam 3 yaralımız var o köylerden, bir kişinin de ayağı kırık ama ulaşıldığı an buraya gelecek. Bir kayıp var, onun dışında herhangi bir mahsur kalma bilgisi şu an elimizde mevcut değil."