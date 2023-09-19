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Ekonomi Bakan Şimşek'ten heyecanlandıran açıklama! Türkiye'ye para akacak
Ekonomi

Bakan Şimşek'ten heyecanlandıran açıklama! Türkiye'ye para akacak

Yeniakit Publisher
2023-09-19 22:59:00 - 2023-09-19 23:00:09
Bakan Şimşek'ten heyecanlandıran açıklama! Türkiye'ye para akacak

New York'ta yatırımcılarla yaptığı görüşmeler hakkında açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye yatırımcılar nezdinde heyecan uyandırmaya devam ediyor. Görüşmelerimizin Türkiye'ye fon akışında katkısının olacağına inanıyorum." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin yatırımcılar nezdinde heyecan uyandırmaya devam ettiğini belirtti.

ABD temasları kapsamında New York'ta iş insanları, fon yöneticileri ve kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle verimli görüşmeler yaptıklarını ifade eden Şimşek, bugün iki ayrı önemli etkinliğe katılarak Türkiye'ye ilgi duyan kalabalık bir yatırımcı grubuna hitap etme imkanı bulduğunu söyledi.

"Türkiye'ye fon akışında katkısının olacağına inanıyorum"

Şimşek, dünyanın önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu buluşmaların ilkinde, dünyanın önde gelen fonların yöneticileriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya gelerek, Türkiye'nin ekonomi programının hedeflerini ve izlenecek yol haritasını paylaştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye-ABD İş Konseyi ve Goldman Sachs ortak organizasyonunda düzenlenen 13. Türkiye Yatırım Konferansı'nda ise kalabalık bir yatırımcı kitlesine hitap ederek Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin bir sunum yaptım. Cumhurbaşkanımızın enflasyonun kontrol altına alınmasına yönelik politikalarımıza verdiği tam destek, politika çerçevemize güveni artıran en önemli unsur. Bu görüşmelerimizin Türkiye'ye fon akışında katkısının olacağına inanıyorum."

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