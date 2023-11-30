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Ekonomi Bakan Şimşek’ten flaş açıklama! Dolara etkisi ortaya çıktı
Ekonomi

Bakan Şimşek’ten flaş açıklama! Dolara etkisi ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-11-30 10:58:00 -
Bakan Şimşek’ten flaş açıklama! Dolara etkisi ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Uyguladığımız dezenflasyon programının finansal piyasalarda olumlu etkilerini gördük. Yatırımcı güveni arttı, ülkemiz risk primi düştü, uluslararası sermaye girişi başladı, rezervlerimiz güçlendi ve kur oynaklığı azaldı” dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından bu yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül dönemi) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını değerlendirdiği bir açıklama yaptı. Bakan Şimşek paylaşımında, Türkiye ekonomisinin 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 büyüdüğünü, mevsimsel düzeltilmiş GSYH büyümesinin bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 olarak gerçekleştiğini belirterek, “İlk dokuz ayda büyüme yıllık yüzde 4,7 gerçekleşti. Üçüncü çeyrek itibarıyla yıllıklandırılmış milli gelir 1 trilyon 76 milyar dolar seviyesine yükseldi. Uyguladığımız dezenflasyon programının finansal piyasalarda olumlu etkilerini gördük. Yatırımcı güveni arttı, ülkemiz risk primi düştü, uluslararası sermaye girişi başladı, rezervlerimiz güçlendi ve kur oynaklığı azaldı” ifadelerini kullandı.

Şimşek, uyguladıkları programın öngörüsü dahilinde büyümede daha dengeli bir kompozisyona doğru yol aldıklarını kaydederek, “Yılın ilk yarısına göre iç talebin büyümeye verdiği katkı 8,8 puandan 7,3 puana gerilerken, net dış talebin negatif katkısı 4,9 puandan negatif 2,6 puana düştü. Bir önceki çeyreğe göre özel tüketim daralırken; yatırım ve ihracat artış gösterdi. Dengelenmeye yönelik uyguladığımız politikalar sonucunda eylül ayında cari açıkta mayısa göre yıllık 8,6 milyar dolar iyileşme sağlandı. Ekim ve kasım aylarına ilişkin dış ticaret verileri cari açıktaki iyileşmenin devam edeceğine işaret ediyor” değerlendirmesini yaptı.

Şimşek, büyümede dengelenme, dışa bağımlılığın azaltılması ve cari açığın kalıcı olarak düşürülmesi için yüksek teknolojik ürünlerin üretimine yönelik yatırımları, ihracatçıların finansmana erişimini ve hizmet ihracatını güçlü olduğunu söylediği şekilde desteklediklerini aktararak, “300 milyar lira hacminde Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı’nı hayata geçirdik. Eximbank’ın sermayesini artırdık ve günlük reeskont kredi limitini 10 katına çıkararak 3 milyar liraya yükselttik. Son olarak hizmet ihracatından elde edilen gelirlere sağlanan kazanç istisnasını artıran düzenleme yüce Meclisimizde görüşülüyor” dedi.

İşgücü piyasalarında olumlu görünümün devam ettiğini dile getiren Bakan Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Üçüncü çeyrekte de istihdam artışı ve işsizlik oranındaki düşüş devam etmiştir. Eylül ayında mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı yüzde 9,1 ile 2013 yılı Aralık ayından sonraki en düşük seviyesine geriledi. Uyguladığımız öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarımıza; enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş ve makro-finansal istikrar sağlanıncaya kadar devam edeceğiz. Böylece sürdürülebilir yüksek büyümenin temelini güçlendireceğiz.”
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Yorumlar

oynaklık çok fazla

kurda oynak oldu mehmetim kurdan daha fazla oynak oldu ero 32.dolar 30 oldu mehmetim şimşeğim fırtınam boram tufanım

hsn

abd nin türkiye temsilcisi m.ş.
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