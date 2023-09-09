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Gündem Bakan Şimşek'ten Dünya Bankası açıklaması
Gündem

Bakan Şimşek'ten Dünya Bankası açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-09-09 10:05:00 -
Bakan Şimşek'ten Dünya Bankası açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 35 milyar dolarlık finansman desteği ile ilgili, "Dünya Bankası'nın paha biçilmez ortaklığını ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına yönelik güçlü bağlılığını takdir ediyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "OVP, makroekonomik ve finansal istikrarı sağlamayı, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeyi ve deprem sonrası yeniden yapılanmayı başarıyla tamamlamayı amaçlıyor" dedi.

Şimşek, Dünya Bankası ortaklığının Türkiye ekonomik kalkınmasına yönelik güçlü bağlılığını takdir ettiklerini de söyledi.

Bakan Şimşek sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Dünya Bankası'nın Türkiye'ye olan ilgisini önemli ölçüde artırma kararı, orta vadeli ekonomik programımızın bir başka onayıdır. Dünya Bankası önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye'nin kamu ve özel sektörüne sağladığı finansmanı ikiye katlayarak 35 milyar dolara çıkarmayı planlıyor.

Bu, BAE'nin daha önce açıkladığı yaklaşık 51 milyar dolarlık yatırım planına ek olarak geliyor. Böylesine önemli bir dış finansmanın mevcudiyeti, programımızın başarılı bir şekilde yürütülmesini artırmaktadır.
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Orta vadeli ekonomik programımız (iyi kalibre edilmiş para, maliye ve yapısal politikalar aracılığıyla) makroekonomik ve finansal istikrarı sağlamayı, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeyi ve deprem sonrası yeniden yapılanmayı başarıyla tamamlamayı amaçlamaktadır. Program, üretkenliği artırmak için reform ivmesini canlandırmaya odaklanıyor.

 

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Yorumlar

Yavuz Selim Han

Hani İMF yoktu biz artık İMF ye borç veriyorduk hayırdır TRT basın acıklama sı yapıp Türkiye yi ziyarete geleceklerini yeni maliye bakanını ziyaret edeceklerini dış gücler yalanına sarılarak bunlara inanılmaması borç falan alınmıyor propaganda sı yapıyordu hiçmi utanmıyorsunuz işte İMF programı size NAS unutuldu faiz sebep enflasyon sonuçtur tezi tutmadı durmak yok yalana devam

Fsm

Hani onlar hacliydi, Hani onlar gavurdu, Hani onlar Hristiyan kulubuydu,Hani onlar Türkiye'yi bölen dış guclerdi, Hani onlar faiz lobisiydi, Hani onlar feto destekçileri idi, Hani onlar....... Sözkonusu ABD doları olunca bu söylenenler unutuldu, tükürdüklerini yaladılar. Tuuuu suratınıza.
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