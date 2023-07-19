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Ekonomi Bakan Şimşek'ten 50,7 milyar dolarlık anlaşma açıklaması
Ekonomi

Bakan Şimşek'ten 50,7 milyar dolarlık anlaşma açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-07-19 22:08:00 -
Bakan Şimşek'ten 50,7 milyar dolarlık anlaşma açıklaması

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 50.7 milyar dolarlık anlaşmanın imzalanması sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklama yaptı.

İletişim Başkanlığı, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 50.7 milyar dolarlık anlaşma imzalandığını duyurdu. Anlaşmayla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Şimşek yaptığı paylaşımda, "Bugün, BAE ile Türkiye arasındaki bağları daha da güçlendirmek için toplam 50,7 milyar ABD Doları değerinde çok sayıda stratejik anlaşma ve Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasına tanık olduk. İhracat finansmanı, deprem tahvilleri, enerji, savunma, altyapı, teknoloji ve bankacılık dahil olmak üzere bir dizi sektördeki anlaşmalar, BAE'nin programımıza olan güvenini yansıtıyor.BAE'nin Türkiye'ye devam eden güçlü desteği için minnettarız." ifadelerine yer verdi.

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