Bakan Şimşek: Programımızın sonuçları olumlu yansıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu artırması ile ilgili "Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıyor" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesi ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu. Şimşek şunları söyledi:
Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıyor. S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu. S&P, Fitch ve Moody’s’in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi. Güçlendirerek uygulamaya devam ettiğimiz programımızla ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız.
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