Bakan Şimşek, IMF Başkan Yardımcısı ile görüştü
Bakan Şimşek, IMF Başkan Yardımcısı Gopinath ile bir araya geldi. Gopinath Bakan Şimşek'i etiketleyerek, "Türkiye Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye ve dünyanın görünümü üzerine mükemmel sohbet." notunu düştü.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Gita Gopihath ile görüştü.
Görüşme hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gopinath Bakan Şimşek'i etiketleyerek, "Türkiye Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye ve dünyanın görünümü üzerine mükemmel sohbet." ifadelerini kullandı.
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