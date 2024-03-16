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Gündem Bakan Şimşek, Bilecik'te
Gündem

Bakan Şimşek, Bilecik'te

Yeniakit Publisher
2024-03-16 17:58:00 -
Bakan Şimşek, Bilecik'te

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bilecik'te Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Valilik binası önünde Vali Şefik Aygöl ile beraberindekiler tarafından karşılanan Bakan Şimşek, kurumun bahçesine çınar ağacı dikerek can suyu verdi.

Şimşek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Aygöl'ün makamına geçerek ilde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

AK Parti İl Başkanlığına da ziyarette bulunan Şimşek, partinin Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, belediye başkan adayları ve teşkilat mensuplarıyla buluştu.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Partililer ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Şimşek, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde iş dünyasından temsilcilerle bir araya geldi.

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