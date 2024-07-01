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Ekonomi Bakan Şimşek açıkladı: 300 tanesini sessiz sedasız kapatıyoruz
Ekonomi

Bakan Şimşek açıkladı: 300 tanesini sessiz sedasız kapatıyoruz

Yeniakit Publisher
2024-07-01 11:37:00 -
Bakan Şimşek açıkladı: 300 tanesini sessiz sedasız kapatıyoruz

Kamudaki tasarruf politikalarına değinen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "300 tane mal müdürlüğünü şu anda sessiz bir şekilde kapatıyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon programında ekonomi gündemine dair soruları cevapladı.

Tasarruf politikaları hakkında konuşan Şimşek, "Kamuda tasarrufa başladık, 300 tane mal müdürlüğünü şu anda sessiz bir şekilde kapatıyoruz." dedi.

Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Yurt içi bankalarla olan swapları neredeyse 5 milyar dolara indirdik.

Türkiye 'Gri Liste'den oy birliğiyle çıktı.
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Türkiye'nin cari açığı geçen sene 57 milyar dolardı, muhtemelen bu sene 26 milyar dolara düşmüş olacak.

Geçen sene EYT'nin yıllık maliyeti finansman maliyetiyle birlikte 724 milyar lira oldu.

Asgari ücret bu sene reel olarak artmış olacak.

İşletmelerde artık hasılat tespitine gideceğiz. Türkiye'de 1,1 milyonun üzerinde kurumlar vergisi mükellefi var. Kurumlar vergisi mükelleflerinden yarısından çok fazlası vergiden kaçınmaya çalışıyor.

Bahşişlerin vergilendirilmesi hiçbir zaman gündemimizde olmadı. Motokurye konusu da pakette yok, gündemde değildi.

OECD ülkelerinde ortalama vergi yükünün milli gelire oranı yüzde 34, Avrupa Bilirliğinde 41,2 Türkiye'de ise 20,8.

Piyasada üzerinde tartışılan vergi paketi kapsam olarak bizim süzgecimizden geçmiş bir paket değil.

Türkiye'de asgari ücret düşük değildir. AK Parti hükümetlerinde asgari ücreti büyümenin üstünde arttırmışız.

Yurtdışı çıkış harcı uygun görülürse arttırılarak deprem için kaynak olabilir.

Kamuda tasarrufa başladık, 300 tane mal müdürlüğünü şu anda sessiz bir şekilde kapatıyoruz.

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