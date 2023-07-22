Bakan şimdiye kadar üretilen TOGG sayısını açıkladı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CNN TÜRK canlı yayınında gündeme dair soruları yanıtladı.

Bakan Kacır'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün Türkiye'nin yollarında binden fazla Togg seyahat ediyor. Bu sayı artacak. 2023 yılında 23 binden fazla Togg yollarda olacak. Togg bir otomobilden fazlası. Şarj istasyonları yaygınlaşmadan elektrikli araçların yaygınlaşması mümkün değil. Yeni bir piyasa kuruluyor. Şarj istasyonlarının 81 ilde kurulması için çalışma başlattık. 81 ilde şarj istasyonları 1780'i aştı. Bu sayı daha da artacak.

"TOGG'UN BATARYA FABRİKASI KURULACAK"

C sınıfında bir sedan araç 2024 yılının sonunda çıkmış olacak. Bunun peşinden B sınıfı aracı gelecek. 1 buçuk 2 yılda bir yeni modeller piyasada olacak. İhracat çok önemli. Bir fabrikadan bahsediyoruz ama o fabrikanın arkasında 100 fabrika var. Togg'a parça üreten... Otomobil fabrikasının yanında batarya fabrikası kuracağız.

Şarj istasyonlarıyla ilgili 2030 hedefimiz var, 250 binlere gelmesi lazım. Çok dikkatli bir şekilde bu süreci yönetiyoruz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO