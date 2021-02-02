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Eğitim Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim toplantısı kararı
Eğitim

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim toplantısı kararı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 10.00'da yüz yüze eğitime ilişkin basın toplantısı gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 01:34:00 -
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim toplantısı kararı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 10.00'da yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Bakan Ziya Selçuk'un 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın açıklamasını yarın saat 10.00'da yapacağı duyuruldu.

Açıklama, frekans üzerinden ortak canlı yayınla paylaşılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı sonrası yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitimin başlayacağını belirterek, 15 Şubat'ta köy okulların açılmasını kararlaştırdık. Olağan bir artış söz konusu olursa eğitime yeniden ara verilecektir. Özellikle söyleyeyim. 8 ve 12 sınıflar ile ilkokul ve özel okulların eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren hazırlıklara başlanacak" dedi.

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