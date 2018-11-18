0553 313 94 23

Bakan Selçuk'tan duygulandıran paylaşım! 'Sadece ozan yok, Sinan var, Merve var...'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel eğitime ihtiyacı olan otizmli çocukların, örgün eğitimde yaşadığı sorunlara dair ailelere bir araya gelme ve neler yapılabileceğini konuşma konusunda sosyal medya platformu Twitter üzerinden çağrıda bulundu.

18 Kasım 2018 Pazar 17:46
Bakan Selçuk'tan duygulandıran paylaşım! 'Sadece ozan yok, Sinan var, Merve var...'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçen hafta otizmli çocuğunun eğitim sisteminde yaşadığı sorunları paylaşarak oğlunu örgün eğitimden alıp evde kendi imkânlarıyla eğitime devam edeceğini duyuran İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Sedef Erken ve oğlunun babası şarkıcı Ogün Sanlısoy'u Twitter'dan etiketleyerek, "Sevgili Ozan Barış’ın ve özel evlatlarımızın okul ve eğitim hayatı bizler için çok değerli. @SedefErken ve @osanlisoy bahsettiğiniz sorunları hep birlikte aşacağız. En yakın zamanda bir araya gelelim, konuşalım. Ozan’a selamlar..." dedi.

"Şu an ağlıyorum ama bu sevinç gözyaşım"

Sedef Erken de Bakan Selçuk'a, "Şu an yine ağlıyorum ama bu sevinç gözyaşım Sayın Bakanım; çünkü sadece Ozan yok, Arda var, Sinan var, Merve var, Efe var, Yiğit var, 500 bin otizmli birey var, 4 milyon aileleri var, hepsi için konuşalım ve ele ele verelim. Bu ülke hepimizin, saygılarımla" diye yanıt verdi.

 

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 17:46
  1. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
  2. İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Sedef Erken
  3. Ogün Sanlısoy
  4. Duygulandıran paylaşım
  5. Otizmli çocuklar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beyaz eşya temizliği nasıl yapılır?
    1. Beyaz eşya temizliği nasıl yapılır?
    2. TBMM Başkanı Yıldırım'dan Valilik..
    3. Bebek bıngıldağı ile ilgili merak..
    4. FETÖ itirafçısı her şeyi anlattı!
    5. A vitamini eksikliği saç dökülmesini..
    6. Bakan Selçuk'tan duygulandıran..
    7. Mehmetçik'ten nefes kesen tatbikat
    8. Kamyon işçilerin üzerine devrildi:..
    9. Bir anda motoru durdu! Son anda..
    10. İstanbul Kitap Fuarı'na halktan yoğun..
    11. Evden uzaklaştırıldı, canına kıymak..
    12. Türk bayrağı için seferber oldular
    13. Destici'den ittifak çıkışı!
    14. Bakan Turhan'dan kesin açıklama!..
    15. Pakistan'da askeri araca saldırı:..
    16. Elitaş'tan Vanlılara 'PKK' çağrısı!
    17. California'daki yangınlarda bilanço..
    18. Hatay'da kamyon dehşeti! Taraladaki..
    19. Hatay'da ortalık savaş alanına döndü!
    20. Fransa'da 14 kişi ölmüştü... Yine..
    Seçim yaklaştıkça bol keseden sallamaya başladılar... İyi Parti: AK Parti oralarda kaybedecek
    Seçim yaklaştıkça bol keseden sallamaya başladılar... İyi Parti: AK Parti oralarda kaybedecek
    Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'nin en büyüğü İstanbul'a yapılacak
    Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'nin en büyüğü İstanbul'a yapılacak
    Unutulan gazi, çöpten kağıt toplayarak evini geçindirmeye çalışıyor!
    Unutulan gazi, çöpten kağıt toplayarak evini geçindirmeye çalışıyor!
    Rakipleri arasından sıyrıldı! Anka'nın ihracatında kritik gelişme
    Rakipleri arasından sıyrıldı! Anka'nın ihracatında kritik gelişme
    18 bin fitte Müslüman oldu! Gökyüzünde duygusal anlar
    18 bin fitte Müslüman oldu! Gökyüzünde duygusal anlar

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Öldürdükten sonra iğne yaptılar, çünkü... Kan donduran ayrıntı
    Öldürdükten sonra iğne yaptılar, çünkü... Kan donduran ayrıntı
    Yerel seçim için son anket sonuçları açıklandı
    Yerel seçim için son anket sonuçları açıklandı