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Siyaset

Bakan Selçuk: “Vatandaşlarımıza Pandemi Sosyal Destek programı kapsamında sosyal yardımları ulaştırıyoruz”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Pandemi Sosyal Destek programı kapsamında sosyal yardımları ulaştırdıklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 21:46:25 -
Bakan Selçuk: “Vatandaşlarımıza Pandemi Sosyal Destek programı kapsamında sosyal yardımları ulaştırıyoruz”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Pandemi Sosyal Destek programı kapsamında sosyal yardımları ulaştırdıklarını belirtti.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk sosyal medya hesabından, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında sosyal yardımları ulaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

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