0553 313 94 23

Bakan Selçuk: “Son 10 yılda gençlerin istihdam artışında OECD ülkeleri arasında birinci sırada yer almaktayız”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye’nin son 10 yılda gençlerin istihdam artışında OECD ülkeleri arasında birinci sırada yer aldığını belirterek, “Söz konusu dönemde ülkemiz 582 bin gencin istihdama katılmasını sağlarken, Avrupa’da genç istihdamı 4 milyon azaldı” dedi.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:34
Bakan Selçuk: “Son 10 yılda gençlerin istihdam artışında OECD ülkeleri arasında birinci sırada yer almaktayız”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye’nin son 10 yılda gençlerin istihdam artışında OECD ülkeleri arasında birinci sırada yer aldığını belirterek, “Söz konusu dönemde ülkemiz 582 bin gencin istihdama katılmasını sağlarken, Avrupa’da genç istihdamı 4 milyon azaldı” dedi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ordu Valiliği ve Ordu Üniversitesinin katkılarıyla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından üniversitenin Cumhuriyet Yerleşkesi’ndeki Morfoloji Binası Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘İŞKUR Kampüste’ programına katıldı. Burada gençlere hitap eden Bakan Selçuk, “Bu, ‘İŞKUR Kampüste’ projemiz ile geleceği şekillendirirken sizlere bir nebze de olsun yol ve yön göstermek istiyoruz. Biliyoruz ki ülkemizin ilerlemesini ve kalkınmasının en temel yolu eğitimden geçiyor. Sizlerin daha yetenekli, daha yetkin ve daha verimli işlerde çalışabilecek ve daha liyakat insanlar olarak yetişmenize bağlı olarak ülkemiz kalkınacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde biz hükümet olarak değerlerine, bayrağına, özgürlüğüne sahip çıkan siz cesur gençlerin potansiyeline her zaman inandık ve inanmaya da devam ediyoruz. Biliyoruz ki değerleriyle, ilimle ve bilimle yetişen bir gençlik, bizi daha güzel yarınlara taşıyacak” diye konuştu.



"İŞKUR Kampüste etkinliği ile 81 ilde eğitimden iş hayatına geçişteki desteklendirme ve bilgilendirme faaliyetlerini yapmayı hedefliyoruz"


Bakan Selçuk, İŞKUR Kampüste etkinliği ile 81 ildeki gençlere ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, “Biz, siz gençlerle ilgili programlarımızı üretirken, bunları sadece masa başında değil, sahaya inerek ve sizleri dinleyerek oluşturmak istiyoruz. Bakanlığımız hassasiyetle üzerinde durduğu konulardan biri de bilindiği gibi gençlerin istihdamı. İstihdam her anlamda önemli ama biz özellikle gençlerimize istihdamı çok önemsiyoruz. Genç istihdamı üzerinde önemle durduğumuz konulardan biri. İŞKUR Kampüste etkinliği ile de 81 ilimizde eğitimden iş hayatına geçişteki desteklendirme ve bilgilendirme faaliyetlerini yapmayı hedefliyoruz. Bugün de burada Ordu’da bugün bu etkinliği gerçekleştirmenin çok büyük bir mutluluğu içerisindeyim” şeklinde konuştu.



“Son 10 yılda gençlerin istihdam artışında OECD ülkeleri arasında birinci sırada yer almaktayız”


“Siz gençlerimizi bu İŞKUR Kampüste etkinliği ile her alanda başarıya ulaşmanız için hedefe yönlendirmeyi, attığınız her adımda da destek olmayı amaçlıyoruz” diyen Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:


“Verilere bakıldığı zaman biz son 10 yılda gençlerin istihdam artışında OECD ülkeleri arasında birinci sırada yer almaktayız. Söz konusu dönemde ülkemiz 582 bin gencin istihdama katılmasını sağlarken, Avrupa’da genç istihdamı 4 milyon azaldı. Yine Avrupa Birliği ülkelerinde genç iş gücü 4 buçuk milyon azalırken, bizler genç iş gücü sayımızı 1 milyon kişi arttırdık. Yine Eurostad verilerine göre Türkiye yüksek öğretim mezunu iş gücünü ve istihdamını da en yüksek oranda arttıran bir ülke. Bu rakamlar bize nicelik olarak arttığımızı ve kuvvetlendiğimizi ifade ediyor.”



“2 buçuk milyon istihdam hedefine hız kesmeden devam ediyoruz”


Selçuk, istihdam hedeflerine hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, Ordu’daki işverenlerden de gençler için istihdam sözü alacaklarını söyledi. Bakan Selçuk, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istihdamı ve üretimi teşvik eden birçok program da hayata geçirdik son 16 yılda. Ve son 10 yılda 8 milyon kişiye istihdam kapısı açıldı. Geçen ay Cumhurbaşkanımızın ‘Burası Türkiye, burada iş var’ sloganımızla birlikte işverenlerimize 2 buçuk milyon istihdam hedefi ile istihdam seferberliğimize hız kesmeden devam ediyoruz. Burada bugün inşallah Ordu’daki iş verenlerimizden de bu 2 buçuk milyon istihdam sözümüze de söz alacağız, siz gençlerimize iş isteyeceğiz” şeklinde konuştu.


Bakan Selçuk ayrıca, işbaşı eğitim programlarının amacının geçiciliği değil kalıcılığı hedef aldığını sözlerine ekledi. İşbaşı eğitim programlarına 2017 yılında katılanların yüzde 92’sinin kalıcı olarak istihdam edildiğini aktaran Bakan Selçuk, programlardan başarılı sonuçlar elde ettiklerini vurguladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:34
  1. doğa
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Son 10 yılda 8 milyon kişiye yeni istihdam kapısı açıldı"
    1. "Son 10 yılda 8 milyon kişiye yeni..
    2. Makinistler kavga etti, 25 kişi öldü
    3. Başkan Adayı Arıkan: "Toplumumuzda..
    4. Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ..
    5. Bisikletine yüklediği eviyle 81 il ve..
    6. Fatih Erbakan'dan 28 Şubat mesajı
    7. Kayseri Şeker, pancar çiftçisine gübre..
    8. FETÖ’nün örgüt evlerinde sahte..
    9. Güneydoğu’da 28 şubat açıklaması
    10. Arızalanan teknede mahsur kalan..
    11. Turizmciler turist açısından 2019’un..
    12. Bakan Selçuk: “Son 10 yılda gençlerin..
    13. Rize’de heyelan cep telefonu..
    14. İslami Cihad'dan Libya'da 4..
    15. 5. Erciyes Pediatri Akademisi Kış..
    16. Vatandaş CHP’li belediyeye isyan etti:..
    17. "Asla rövanşist duygular içerisinde..
    18. Sera yatırımlarında tutar 5 milyon..
    19. Berat Albayrak ve Jyrki Katainen’in..
    20. Yıldırım Demirören TFF Başkanlığını..
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."