Bakan Selçuk duyurdu: 6 katına çıktı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "397 kardeşimizin atamasıyla bugüne kadar kamuda istihdamını sağladığımız şehit, gazi yakını ve gazilerimizin sayısı 44 bin 781'e ulaşmış olacak" dedi.

Zehra Zümrüt Selçuk, çevrim içi yapılan 397 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına atama kurası töreninde yaptığı konuşmada, her şehidin, gazinin vatanın teminatı olduğunu belirterek, kendilerinin de her daim şehit ve gazi yakınlarının hizmetinde olduğunu ifade etti.

Eğitimden istihdama, ulaşımdan sağlığa, konuttan gelir desteğine kadar birçok alanda sağladıkları destek ve hizmetleri anlatan Bakan Selçuk, bugün de atama töreniyle bir hizmeti daha gaziler ile şehit ve gazi yakınlarına ulaştırmış olacaklarını söyledi.

Bakan Selçuk, 18 yıldır sosyal koruma şemsiyesi altında devrim niteliğindeki iyileştirmeleri hayata geçirdiklerini, Kovid-19 ile mücadele döneminde de sosyal koruma kalkanı ile bireyden aileye, aileden topluma uzanan tüm süreçlerde milletin yanında olmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Şehit ve gazi yakınları ile gazilerle ilgili daha sistemli bir veri tabanı oluşturma çalışmalarının devam ettiğini bildiren Zehra Zümrüt Selçuk, "Böylelikle sizlere daha iyi hizmet sunacağımıza inanıyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, bugün yapılacak atamayla ekonomik ve sosyal haklar bakımından önemli bir adım atılmış olacağını belirterek, 2002 yılına kadar kamuda istihdam edilen gazi, şehit ve gazi yakınlarının toplam sayısının 6 bin civarında olduğunu, hükümetleri döneminde bu rakamın artırıldığını bildirdi.

Selçuk, "Bugün de 397 kardeşimizin atamasını gerçekleştireceğiz. Böylece 397 kardeşimizin atamasıyla birlikte bugüne kadar kamuda istihdamını sağladığımız şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın sayısı 44 bin 781'e ulaşmış olacak. Sizlerle kamu kurumlarımızda çalışma arkadaşı olmanın da mutluluğunu yaşamış olacağız." diye konuştu.

Ataması yapılacak 147'si kadın, 250'si erkek 397 kişiye yeni görev yerlerinde başarı dileyen Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, konuşmasının ardından "Hayırlı olsun" diyerek kura işlemini başlattı.