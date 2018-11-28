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Bakan Selçuk dünyaya satmak istediği proje için destek istedi: Ankara'dan talimatla yürüyecek iş değil

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlığın e-okul adıyla geliştirdiği yazılımı birkaç ay sonra dünyaya satmak istediğini belirterek, "Öğretmen arkadaşlarımız siz varsanız biz varız diyoruz. Yoksa Ankara’dan talimatla yürüyecek iş değil, resmi yazı yazarak bu iş olmaz” diye konuştu.

28 Kasım 2018 Çarşamba 23:42
Bakan Selçuk dünyaya satmak istediği proje için destek istedi: Ankara'dan talimatla yürüyecek iş değil

Beyoğlu Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Beyoğlu Sohbetlerinin konuğu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu.

Beyoğlu’nda bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Selçuk, eğitim sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eğitim sistemine yönelik değerlendirmelerde bulunan Bakan Selçuk, “Eğitim milli olmaz dedim çok tepki aldım bu konuda yine alacağımı biliyorum ama bunu söylemeyi çok seviyorum. Eğitim öncelikle evrensel olur, çünkü eğitimin mesajı insanadır. Biz müfredatı değiştirdiğimizde reform yaptık demeyiz. Aslında reform kelimesinin kendisi çok sağlıklı bir kelime değil. E-okul diye bir yazılım mesela birkaç ay sonra ben onu dünyaya satmak istiyorum. Bu kadar güzel ve kapsamlı bir çalışma yapılmış yıllar içerisinde” diye konuştu.

'Ankara’dan talimatla yürüyecek iş değil'

Eğitim Fakülteleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, “Bu çok uzun yıllardır böyle asla dokunulmamış ve değiştirilmemiş biz ilk defa öğretmen yetiştirmenin kaynağına da dokunmuş olacağız. İlk kez şunu yapmaya çalışıyoruz hiçbir ülkenin eğitim kalitesi o ülkenin öğretmeninin niteliğini aşamaz. Biz öğretmene katkı sağlamazsak, yetiştirmezsek inanın bu işin bir çözümü yok. Benim söylediğim bir şey vardır eğitim ihraç edilebilir ama ithal edilemez bir kurumdur. Öğretmen arkadaşlarımız siz varsanız biz varız diyoruz. Yoksa Ankara’dan talimatla yürüyecek iş değil. Resmi yazı yazarak bu iş olmaz” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 23:42
  1. Ankara
  2. Ziya Selçuk
  3. Milli Eğitim Bakanlığı

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