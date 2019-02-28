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Bakan Selçuk doğduğu topraklarda vatandaşlarla buluştu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, doğum yeri olan Ordu’nun Ulubey ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

28 Şubat 2019 Perşembe 17:30
Bakan Selçuk doğduğu topraklarda vatandaşlarla buluştu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, doğum yeri olan Ordu’nun Ulubey ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Ordu’da döneminUlubey Kaymakamı ve 59. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı olan babası Atilla Koç’un görev yaptığı ve kendisinin de doğduğu Ulubey ilçesini ziyaret etti. İlk olarak belediye meydanında vatandaşlarla buluşan Bakan Selçuk, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Daha sonra Giresun’un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru İmdat Berçin’in baba ocağını ziyaret eden Selçuk, ailesine başsağlığı diledi.


İlçe ziyareti kapsamında Ulubey’de bulunan bir tekstil fabrikasını da ziyaret eden Bakan Selçuk’a babasının görev yaptığı dönem çekindiği fotoğraf hediye edildi. Bakan Selçuk, ilçe ziyaretinin ardından Ordu’nun Altınordu ilçesinde faaliyet gösteren bir yağ fabrikasını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.


Ziyaretlerinde Bakan Selçuk’a Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, AK Partili milletvekilleri ve ilgililer de eşlik etti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:30
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