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Bakan Selçuk bugün açıklanan 2018 yılı iş gücü göstergelerini değerlendirdi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugün açıklanan 2018 yılı iş gücü göstergelerini değerlendirerek, “Son 17 yıldaki en yüksek iş gücüne katılım oranına, istihdam oranına ulaştık.

25 Mart 2019 Pazartesi 13:13
Bakan Selçuk bugün açıklanan 2018 yılı iş gücü göstergelerini değerlendirdi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugün açıklanan 2018 yılı iş gücü göstergelerini değerlendirerek, “Son 17 yıldaki en yüksek iş gücüne katılım oranına, istihdam oranına ulaştık. İş gücü piyasasına 2018 yılında 631 bin yeni kişi katıldı. Bunun yüzde 87’sini istihdama kazandırdık. Kadınlarda ise bu oran yüzde 92. İşsizlik oranımız yüzde 11 olarak gerçekleşti. Tahminimiz yüzde 11.3’dü. Böylece bu tahminin de altında bir işsizlik oranı ile bu yılı tamamladık” dedi.


Bakan Selçuk, Denizli’de gerçekleştirilen ‘İstihdam Seferberliği 2019’ toplantısına katılmak üzere kente geldi. Denizli Ticaret Odası ve sivil toplum örgütleri organizasyonluğunda Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Bakan Selçuk’un yanı sıra Vali Hasan Karahan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, AK Parti milletvekilleri, DTO Başkanı Uğur Erdoğan, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve işverenler katıldı.


Gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Başkan Hisarcıklıoğlu, Denizli’nin ihracata dayalı sanayileşmeyle, ismini marka yaptığını, tekstil, mermer, gıda, yem, ambalaj, bakır mamulleri ve turizm başta olmak üzere, pek çok sektörde, dünyayla rekabet eder hale geldiğini anımsattı. Ardından ‘istihdam seferberliği’ konusuna değinen ve avantajlarını anlatan Başkan Hisarcıklıoğlu, “30 Nisan’a kadar yapılacak her yeni istihdamda, ücret-vergi-prim devletten. Sonrasında da en az 9 ay vergi ve prim ödemiyoruz. Yani, sağlayacağınız her 1 ilave istihdam için, size yılda yaklaşık 20 bin lira destek geldi. Ekonomik sıkıntı yaşayan, işleri yavaşlayanları da unutmadık. Onlara da, mevcut istihdamı muhafaza etsinler diye kısa çalışma ödeneği geldi. Buraya başvurun, 3 ay ücretleri devlet karşılayacak. Biz de, TOBB, Odalar ve Borsalar olarak, 81 il ve 160 ilçede bu seferberliğine sahip çıktık. Tüm işletmelerimize, kampanyaya katılın çağrısında bulunduk, bulunuyoruz. Her ilde, oda ve borsa bünyesinde, destek ve teşvik tanıtım merkezleri kurduk. Takip ediyorum, oda ve borsalarımızın hepsi canla başla çalışıyor. Böylece bu kampanyayı tüm ülke çapında tanıtıyor ve en geniş katılımı hedefliyoruz” dedi.



“Tahminlerin altında kalan bir işsizlik oldu”


Bakan Selçuk ise konuşmasına geçtiğimiz günlere Acıpayam’da meydana gelen ve yıkıma neden olan depremle ilgili ’geçmiş olsun’ dileklerini ileterek başladı. Bakan Selçuk, istihdam seferberliği toplantısı kapsamında birçok kentte toplantılar yaptıklarını ve herkesin amacının ülke kalkınmasına destek olmak olduğunu ifade etti. 2018 yılı iş gücü göstergelerinin açıklandığını anımsatan Bakan Selçuk, “İş gücündeki ve istihdamdaki yüksek artışın devam ettiğini görüyoruz. Son 17 yıldaki en yüksek iş gücüne katılım oranına ve istihdam oranına ulaştık. İş gücü piyasasına 2018 yılında 631 bin yeni kişi katıldı. Bunun yüzde 87’sini istihdama kazandırdık. Kadınlarda ise bu oran yüzde 92. İşsizlik oranımız yüzde 11 olarak gerçekleşti. Biliyorsunuz yeni ekonomi programımızda 2018 yılı için işsizlik oranı tahminimiz yüzde 11.3 idi. Böylece bu tahminin de altında bir işsizlik oranı ile bu yılı tamamladık. İşsizlik oranının azaltılması temel hedeflerimizden biri olmaya devam ediyor. İnşallah istihdam seferberliğimiz kapsamında siz değerli işverenlerimizin öncülüğünde 2019 yılında da vatandaşlarımız için yeni iş kapıları oluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 13:13
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