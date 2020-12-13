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Aktüel Bakan Selçuk: "Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz."
Aktüel

Bakan Selçuk: "Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz."

Yeniakit Publisher
2020-12-13 19:21:27 -
Bakan Selçuk: "Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz."
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