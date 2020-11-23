Bakan Selçuk: "Ara tatilin ardından bir kez daha ekran karşısında ders başı yapıyoruz"

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir haftalık ara tatilin ardından bir kez daha ekran karşısında ders başı yapıldığını belirtti.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bir haftalık ara tatilin ardından bir kez daha ekran karşısında ders başı yapıyoruz. Okullarda buluşacağımız günlerimiz olacak eskisi gibi, özlediğimiz her şeye yeniden kavuşacağız. Şimdi az daha sabır, çok daha dikkat, çok daha tedbir."