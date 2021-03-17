Bakan Ruhsar Pekcan'dan flaş enflasyon açıklaması
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, enflasyonla mücadeleyi zedeleyen ve tüketicileri mağdur eden tüm olağan dışı fiyat gerçekleşmeleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Enflasyonla mücadeleyi zedeleyen ve tüketicileri mağdur eden tüm olağan dışı fiyat gerçekleşmeleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir." açıklaması yaptı.
Pekcan, "Hükümetimizin fiyat istikrarının temini, enflasyonla mücadele çalışmaları, fiyat anomalilerine ilişkin tedbirleri kararlılıkla devam edecek." dedi.