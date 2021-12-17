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Ekonomi Bakan resmen duyurdu: Hesaplara aktarmaya başlıyoruz!
Ekonomi

Bakan resmen duyurdu: Hesaplara aktarmaya başlıyoruz!

Bakan Bekir Pakdemirli "Yaklaşık 2,7 milyar TL’lik tarımsal destek ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 13:37:00 - 2021-12-17 13:38:16
Bakan resmen duyurdu: Hesaplara aktarmaya başlıyoruz!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 2,7 milyar liralık tarımsal destek ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacağını belirtti.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere yönelik tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, "Yaklaşık 2,7 milyar liralık tarımsal destek ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

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