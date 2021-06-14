Bakan rakam vererek paylaştı! İşte Marmara'da müsilaj konusunda son durum

Yenakit Ankara

Marmara Denizini etkisi altına alan müsilaj temizleme konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum anlık bildirmeleri sosyal paylaşım hesabından yaparak, “Marmara Denizi’mizi ve diniz canlılarımızı birlikte kurtaracağız” dedi.

Bakan Kurum’un @murat_kurum hesabından yapılan Paylaşımda, “Marmara Denizi'mizdeki seferberliğimizde, 13 Haziran’da temizlediğimiz 469,5 m³ müsilajla toplam 2166,5 m³ müsilajı bertarafa gönderdik. Denizimizi uçuşlar ve uydu takip sistemiyle 7 / 24 denetliyor, günlük değişimlere anında müdahale ediyoruz. #MarmaraHepimizin

İllerimizde 6 günün sonunda;

İstanbul 452,5 m³, Kocaeli 133,5 m³, Bursa 111,5 m³, Tekirdağ 112 m³, Balıkesir 300 m³, Çanakkale 226 m³, Yalova 831 m³ müsilajı 137 bölgede yaptığımız çalışmalarla temizledik. Bakanlığımıza bağlı uzman ekiplerimizle sahadaki denetimlerimizi, Marmara Havzası'nda yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bölgemizdeki arıtma tesislerinden aldığımız atık su numunelerini incelenmek üzere çevre laboratuarlarımıza gönderiyoruz. Sudan aldığımız örneklerle ölçümler yapıyor, müsilaj örneklerini çok kapsamlı testlerden geçirerek çevre laboratuarlarımızda ODTÜ ve TÜBİTAK'tan bilim insanlarımızla ileri analiz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ODTÜ ile başlattığımız MARMOD projemizi genişletiyoruz. Denetimlerimizi sıklaştırarak sürdürüyoruz. 1.201 denetimde 51 tesise idari para cezası verdik. Çevremizi, denizimizi kirletenlere kapatma dahil ceza işlemlerini, kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz. Marmara Denizi'mizi ve deniz canlılarımızı birlikte kurtaracağız. Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın talimatları ve imzasıyla oluşturulan Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulumuzdaki Bakanlıklarımız, illerimizin vali ve belediye başkanları, üniversitelerimiz, bilim insanları ve STK'larımızla hep birlikte çalışacağız.” ifadelerini kullandı.