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Ekonomi Bakan Polat ağzının payını verdi! Türkiye'den İsrail'in yalanlarına cevap
Ekonomi

Bakan Polat ağzının payını verdi! Türkiye'den İsrail'in yalanlarına cevap

Yeniakit Publisher
2024-05-09 17:04:00 -
Bakan Polat ağzının payını verdi! Türkiye'den İsrail'in yalanlarına cevap

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları kesinlikle hayal ürünü olup, gerçekle hiç bir ilgisi yoktur. İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bu karar geçerliliğini korumaktadır' dedi.

Bakan Bolat sosyal medya hesabından yaptı.

Bolat paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları kesinlikle hayal ürünü olup, gerçekle hiç bir ilgisi yoktur. İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bu karar geçerliliğini korumaktadır. İsrail'in Gazzeye yönelik saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması konusundaki şartlarımız sağlanıncaya kadar, İsrail ile ticaretin durdurulması kararımız yürürlüktedir."

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