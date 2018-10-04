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Bakan Pekcan’dan kredi müjdesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Londra’da imzalanan anlaşma sonucunda Turk Eximbank’ın toplam 590 milyon euro kredi temini sağladığını belirtti.

04 Ekim 2018 Perşembe 11:39
Bakan Pekcan’dan kredi müjdesi

Her ay yeni bir rekora imza atan ihracatçıya kredi desteği geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Turk Eximbank’ın 590 milyon euro tutarında kredi sağladığını açıkladı. Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Az önce Londra’da imzalanan anlaşma ve gerçekleştirilen ikili görüşmeler neticesinde Turk Eximbank toplam 590 milyon euro kredi temini sağladı” dedi.

Yüzde 8,5 daha fazla finansman

Bir ve iki yıl vadeli kredi temin edildiği belirtilen kredi açıklamasında, “Geçen yıl Ağustos ayında sağlanan toplam 544 milyon euro tutarındaki bir yıl vadeli sendikasyon kredisine kıyasla yüzde 8.5 daha fazla finansman sağlamış oldu. Söz konusu kredinin toplam maliyeti, 1 yıllık euro dilimi için altı aylık euribor artı 285 baz puan seviyesinde oluşarak, bu senenin Mart ayında imzalanan sendikasyon kredisi maliyetlerinden 150 baz puan yukarıda gerçekleşti” denildi.

Krediye 7 ülkeden toplam 19 banka ile finansal kuruluş katılım sağladı.

Bakan Pekcan, ilgili tutarın 540 milyon eurosunun sendikasyon kredisi olduğunu, 50 milyon euroluk ikili kredi ile birlikte toplam 590 milyon euro tutarın finans sistemine dahil olacağını belirtti.

‘Güven devam ediyor’

TİM Başkanı İsmail Gülle, sendikasyon kredisiyle ilgili “Kredi, Türk Eximbank’a, Türkiye’ye ve Türk Ekonomisinin geleceğine yönelik güvenin devam ettiğinin en önemli göstergesidir” dedi.

 

 

 

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 11:39
  1. ihracatçı
  2. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  3. Turk Eximbank
  4. TİM Başkanı İsmail Gülle
  5. Türk Ekonomisi

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