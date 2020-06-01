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Ekonomi

Bakan Pekcan, Zynga'nın, Peak Games'i satın almasını değerlendirdi:

"Bu, dijital oyun ihracatında büyük başarılar elde eden firmalarımız için gurur verici bir gelişme. Desteklerimizle sektörümüzün arkasındayız"

Yeniakit Publisher
2020-06-01 18:13:37 -
Bakan Pekcan, Zynga'nın, Peak Games'i satın almasını değerlendirdi:

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk oyun şirketi Peak Games'in, Zynga tarafından satın alınmasının dijital oyun ihracatında büyük başarılar elde eden firmalar için gurur verici bir gelişme olduğunu bildirdi.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığın desteklerinden de faydalanan ve sektörün en önemli oyuncularından biri haline gelen Peak Games'in Zynga tarafından satın alındığını belirtti.

Pekcan paylaşımında, "Bu, dijital oyun ihracatında büyük başarılar elde eden firmalarımız için gurur verici bir gelişme. Desteklerimizle sektörümüzün arkasındayız." değerlendirmesinde bulundu.

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