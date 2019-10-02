Bakan Pekcan ihracat rakamlarını açıkladı

Buna göre eylül ayında ihracat 15 Milyar 2200 milyon dolar. İhracat 132 milyar 505 milyon dolara ulaştı.

"Bir müjdeyi paylaşmak istiyorum, Eximbank, TL kredi faizlerini bugün itibarıyla yüzde 9,61'e çekti."

"Geçen sene 9 ayda 52,5 milyar dolar olan dış ticaret açığımızın yüzde 68,8 gibi ciddi bir düşüşle 16,4 milyar dolara gerilemesi önemli."