Bakan Pekcan Egeli ihracatçıları uyardı! ‘İzmir’den daha çok ihracat yapacağız’ sözü verildi

Akit Ekonomi

2 Ağustos’ta ihracat rakamlarını açıklamak için İzmir’li ihracatçılarla buluşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın, İzmir ve Ege bölgesinin ihracat rakamlarını düşük görünce bölge ihracatçılarını uyarması yankı buldu. “Bu rakam İzmir’e yakışıyor mu? diye soran Bakan Pekcan’ın, ‘’İzmirli perşembeden tatile gider. Yok öyle tatil. Perşembe de çalışacağız, cuma da” mesajının ardından, yapılan toplantıda sıkıntılarını Bakana bizzat ileten İzmirli ihracatçılar, ‘Daha fazla ihracat yapacağız’ sözünü verdi.

Uyarıda bulundu, hedef koydu

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) organize ettiği bölge meclis toplantılarında ihracatçılarla bir araya gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hem sıkıntıları yerinde dinliyor, hem de çözüm önerilerine hayat buldurmak için gayret sarfediyor. İhracatı değer olarak artırmak ve Türkiye’nin küresel ticaretten aldığı payı katlayabilmek için TİM tarafından hayata geçirilen açık iletişim platformu niteliğindeki bölgesel meclis toplantılarına katılan Bakan Pekcan, sayıları 100 bine yaklaşan ihracatçının Türkiye’nin bayrağını tüm dünyada daha güçlü dalgalandırması için firma temsilcileri ile birebir diyalog kurarak Bakanlığının daha aktif hizmet vermesini sağlıyor. Gerektiğinde ihracatçıları uyaran Pekcan, amaçlarının 2023 yılı hedefleri kapsamında ihracatın hakkedilir seviyede artırılması olduğunu vurguluyor.

Bu yıl içerisinde Gaziantep, Erzurum ve Ordu’nun ardından İzmir’deki bölge meclis toplantısına katılan Bakan Pekcan, Egeli ihracatçıları hem uyardı hem de hedef koydu. Ege Bölgesi’nin Türkiye ihracatından yüzde 10.5 pay aldığına dikkat çeken Pekcan, “Temmuz ayı ihracat rakamlarımız Türkiye genelinde 8.32 artmış, Ege Bölgesi’nde 4 artmış. Türkiye genelinde yüzde 3 artışımız var, Ege Bölgesi’nde 1. Bu İzmir’e yakışıyor mu? Bunu siz kendinize yakıştırıyor musunuz? Ben de Egeliyim, yakıştırmadım. Biz her türlü desteği vereceğiz ama sizlerin de olması gerektiğinden daha aktif olması lazım. Ege’ye bu yakışır. Yaz tatili geldi tabii. İzmirli perşembeden tatile gider. Yok öyle tatil. Perşembe de çalışacağız, cuma da” dedi.

İzmir’e büyük görev

Ege’de ihracatçı sayısının 2018’de 8 bin 63’e yükseldiğini, ihracat desteklerinden de en fazla yararlanan bölge olduğunu kaydeden Bakan Pekcan, “İhracat oranı yüzde 10.5 olmasına rağmen ihracat desteklerinden aldığı oran yüzde 13.66. Ege Bölgesi, geleneksel tarım ürünleri ihracatının merkezi, İzmir, 21. yüzyılda organik tarımda da Avrupa’nın merkezi olma durumunda. Türkiye’nin yüksek teknolojili ürün ihracatını yüzde 3-4 bandına çıkarması lazım. Burada İzmir’e çok görev düşüyor. Vizyoner iş dünyası mutlaka yüksek teknolojili ürünlere yatırım yapacak, biz de devlet olarak destek olacağız” diye konuştu.